Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|Profitables Alaska Air Group-Investment?
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor 5 Jahren bedeutet
Die Alaska Air Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 58,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 170,648 Alaska Air Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (39,93 USD), wäre die Investition nun 6 813,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,86 Prozent verringert.
Alaska Air Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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