Alaska Air Group Aktie

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WKN: 869843 / ISIN: US0116591092

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Alaska Air Group-Anlage unter der Lupe 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Alaska Air Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Alaska Air Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Alaska Air Group-Papiers betrug an diesem Tag 57,12 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 175,070 Alaska Air Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 424,72 USD wert. Mit einer Performance von -25,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alaska Air Group war somit zuletzt am Markt 4,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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