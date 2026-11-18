So viel hätten Anleger mit einem frühen Alaska Air Group-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Alaska Air Group-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,76 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hat, hat nun 2,720 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 99,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,46 USD belief. Mit einer Performance von -0,82 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alaska Air Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at