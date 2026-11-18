Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|Lohnende Alaska Air Group-Investition?
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Alaska Air Group von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Alaska Air Group-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,76 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hat, hat nun 2,720 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 99,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,46 USD belief. Mit einer Performance von -0,82 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alaska Air Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alaska Air Group Inc.
|
18.11.26
|S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Alaska Air Group von vor 3 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
|
11.11.26
|S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alaska Air Group von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alaska Air Group von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mittags stärker (finanzen.at)
|
02.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alaska Air Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Alaska Air Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alaska Air Group Inc.
|33,43
|-0,27%