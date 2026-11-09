S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Albemarle-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Albemarle-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Albemarle-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80,42 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Albemarle-Aktie investierten, hätten nun 1,243 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Albemarle-Anteile wären am 06.11.2026 123,41 USD wert, da der Schlussstand 99,25 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,41 Prozent.

Albemarle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at