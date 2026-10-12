S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Albemarle von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Albemarle-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Albemarle-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 81,15 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Albemarle-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 123,229 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 479,36 USD, da sich der Wert einer Albemarle-Aktie am 09.10.2026 auf 101,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,79 Prozent.

Albemarle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at