Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|Lohnendes Albemarle-Investment?
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05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Albemarle von vor 5 Jahren gekostet
Die Albemarle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 222,39 USD. Bei einem Albemarle-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,497 Albemarle-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Albemarle-Papiere wären am 02.10.2026 470,30 USD wert, da der Schlussstand 104,59 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,97 Prozent eingebüßt.
Albemarle war somit zuletzt am Markt 12,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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