S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Albemarle von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Albemarle-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Albemarle-Papier an diesem Tag 135,21 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Albemarle-Aktie investiert, befänden sich nun 7,396 Albemarle-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 93,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 692,77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 30,72 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Albemarle betrug jüngst 11,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at