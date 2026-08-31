Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|Albemarle-Performance
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Albemarle von vor 3 Jahren eingebracht
Das Albemarle-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Albemarle-Anteile bei 198,71 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Albemarle-Aktie investierten, hätten nun 50,325 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 912,59 USD, da sich der Wert einer Albemarle-Aktie am 28.08.2026 auf 137,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,87 Prozent verringert.
Der Marktwert von Albemarle betrug jüngst 16,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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