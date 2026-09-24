S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Alexandria Real Estate Equities-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Alexandria Real Estate Equities-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 101,26 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 98,756 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 121,47 USD, da sich der Wert einer Alexandria Real Estate Equities-Aktie am 23.09.2026 auf 51,86 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,79 Prozent abgenommen.

Alexandria Real Estate Equities war somit zuletzt am Markt 9,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at