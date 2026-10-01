S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Alexandria Real Estate Equities-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Alexandria Real Estate Equities-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 194,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,515 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alexandria Real Estate Equities-Aktie auf 47,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24,46 USD wert. Mit einer Performance von -75,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alexandria Real Estate Equities wurde am Markt mit 8,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at