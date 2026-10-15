S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Alexandria Real Estate Equities-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 15.10.2025 wurden Alexandria Real Estate Equities-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Alexandria Real Estate Equities-Aktie bei 76,21 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 131,216 Alexandria Real Estate Equities-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 41,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 445,48 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -45,55 Prozent.

Alexandria Real Estate Equities markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at