Alexandria Real Estate Equities Aktie

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WKN: 907179 / ISIN: US0152711091

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Alexandria Real Estate Equities-Investment 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Alexandria Real Estate Equities-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Alexandria Real Estate Equities-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alexandria Real Estate Equities-Aktie bei 106,31 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,941 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 47,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,34 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52,65 Prozent abgenommen.

Alexandria Real Estate Equities wurde am Markt mit 8,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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