Vor Jahren Alexandria Real Estate Equities-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Alexandria Real Estate Equities-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Alexandria Real Estate Equities-Papier bei 204,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,912 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Depot. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Anteile wären am 25.11.2026 2 107,61 USD wert, da der Schlussstand 43,09 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 78,92 Prozent.

Alexandria Real Estate Equities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at