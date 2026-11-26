Alexandria Real Estate Equities Aktie
WKN: 907179 / ISIN: US0152711091
|Lukrative Alexandria Real Estate Equities-Anlage?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 5 Jahren angefallen
Die Alexandria Real Estate Equities-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Alexandria Real Estate Equities-Papier bei 204,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,912 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Depot. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Anteile wären am 25.11.2026 2 107,61 USD wert, da der Schlussstand 43,09 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 78,92 Prozent.
Alexandria Real Estate Equities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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