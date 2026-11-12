Allegion Aktie

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WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74

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Lohnender Allegion-Einstieg? 12.11.2026 10:03:23

S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allegion-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Allegion-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Allegion-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Allegion-Papier bei 103,49 USD. Bei einem Allegion-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,663 Allegion-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Allegion-Aktie auf 191,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 846,46 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 84,65 Prozent.

Am Markt war Allegion jüngst 16,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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