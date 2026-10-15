Allegion Aktie

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WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74

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Rentabler Allegion-Einstieg? 15.10.2026 10:03:22

S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Allegion-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Allegion-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 103,48 USD wert. Bei einem Allegion-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,966 Allegion-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,37 USD, da sich der Wert eines Allegion-Anteils am 14.10.2026 auf 152,50 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 47,37 Prozent.

Der Börsenwert von Allegion belief sich zuletzt auf 13,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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