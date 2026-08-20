Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|Langfristige Performance
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20.08.2026 10:03:27
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allegion-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Allegion-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Allegion-Papier bei 107,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Allegion-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,291 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Allegion-Aktie auf 162,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 512,22 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,22 Prozent.
Alle Allegion-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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