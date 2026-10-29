Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|Lukrative Allegion-Investition?
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29.10.2026 10:03:33
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allegion von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Allegion-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Allegion-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 157,257 Allegion-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 180,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 410,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 184,10 Prozent angewachsen.
Am Markt war Allegion jüngst 15,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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