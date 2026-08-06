Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|Lukratives Allegion-Investment?
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06.08.2026 10:03:55
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allegion von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Allegion-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Allegion-Anteile 71,41 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Allegion-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 140,036 Allegion-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 168,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 607,34 USD wert. Das entspricht einem Plus von 136,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allegion bezifferte sich zuletzt auf 14,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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