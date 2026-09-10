Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|Profitable Allegion-Anlage?
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10.09.2026 10:03:55
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Allegion-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Allegion-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Allegion-Papiers betrug an diesem Tag 170,43 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,868 Allegion-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 890,28 USD, da sich der Wert eines Allegion-Anteils am 09.09.2026 auf 151,73 USD belief. Das entspricht einem Minus von 10,97 Prozent.
Allegion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,27 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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