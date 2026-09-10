S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Allegion-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Allegion-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Allegion-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Allegion-Papiers betrug an diesem Tag 170,43 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,868 Allegion-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 890,28 USD, da sich der Wert eines Allegion-Anteils am 09.09.2026 auf 151,73 USD belief. Das entspricht einem Minus von 10,97 Prozent.

Allegion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at