Alliant Energy Aktie

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WKN: 855870 / ISIN: US0188021085

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Profitable Alliant Energy-Investition? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliant Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Alliant Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.09.2023 wurde das Alliant Energy-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alliant Energy-Papier letztlich bei 51,78 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliant Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 193,125 Alliant Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 65,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 744,30 USD wert. Mit einer Performance von +27,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alliant Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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