Alliant Energy Aktie

Alliant Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855870 / ISIN: US0188021085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Alliant Energy-Einstieg? 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliant Energy von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alliant Energy gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Alliant Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Alliant Energy-Aktie an diesem Tag 38,31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,103 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 679,46 USD wert. Damit wäre die Investition um 67,95 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Alliant Energy einen Börsenwert von 16,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alliant Energy Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Alliant Energy Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alliant Energy Corp. 57,07 0,72% Alliant Energy Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:16 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen