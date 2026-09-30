S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliant Energy von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alliant Energy gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Alliant Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Alliant Energy-Aktie an diesem Tag 38,31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,103 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 679,46 USD wert. Damit wäre die Investition um 67,95 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Alliant Energy einen Börsenwert von 16,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at