Alliant Energy Aktie
WKN: 855870 / ISIN: US0188021085
|Lohnendes Alliant Energy-Investment?
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliant Energy von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Alliant Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,57 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,589 Alliant Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 73,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 507,93 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 50,79 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Alliant Energy betrug jüngst 18,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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