S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliant Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Alliant Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Alliant Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Alliant Energy-Papier an diesem Tag 64,01 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliant Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 15,623 Alliant Energy-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 071,86 USD, da sich der Wert einer Alliant Energy-Aktie am 08.09.2026 auf 68,61 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,19 Prozent.

Der Marktwert von Alliant Energy betrug jüngst 17,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at