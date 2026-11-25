Vor Jahren in Alliant Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Alliant Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,35 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Alliant Energy-Aktie investierten, hätten nun 2,751 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 199,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 99,67 Prozent.

Alliant Energy war somit zuletzt am Markt 18,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at