S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliant Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Alliant Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alliant Energy-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 49,75 USD. Bei einem Alliant Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,010 Alliant Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,59 USD, da sich der Wert einer Alliant Energy-Aktie am 13.10.2026 auf 66,96 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 34,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Alliant Energy bezifferte sich zuletzt auf 17,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at