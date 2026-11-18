Das wäre der Verdienst eines frühen Alliant Energy-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Alliant Energy-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 180,995 Alliant Energy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 906,79 USD, da sich der Wert einer Alliant Energy-Aktie am 17.11.2026 auf 71,31 USD belief. Damit wäre die Investition um 29,07 Prozent gestiegen.

Der Alliant Energy-Wert an der Börse wurde auf 18,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at