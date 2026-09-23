S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliant Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Alliant Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Alliant Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Alliant Energy-Anteile bei 57,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,747 Alliant Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,87 USD, da sich der Wert einer Alliant Energy-Aktie am 22.09.2026 auf 64,62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Alliant Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 16,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at