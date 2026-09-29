S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Allstate-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Allstate-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 68,64 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,569 Allstate-Aktien. Die gehaltenen Allstate-Papiere wären am 28.09.2026 3 315,12 USD wert, da der Schlussstand 227,55 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 231,51 Prozent angezogen.

Insgesamt war Allstate zuletzt 57,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at