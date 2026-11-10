Allstate Aktie

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WKN: 886429 / ISIN: US0200021014

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Lohnender Allstate-Einstieg? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Allstate-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Allstate-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Allstate-Anteile bei 130,32 USD. Bei einem Allstate-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,673 Allstate-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 1 947,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 253,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,74 Prozent vermehrt.

Allstate wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62,71 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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