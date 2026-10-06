Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|Performance unter der Lupe
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06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Allstate-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Allstate-Anteile bei 208,83 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Allstate-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,886 Allstate-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 224,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 760,43 USD wert. Damit wäre die Investition um 7,60 Prozent gestiegen.
Allstate erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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