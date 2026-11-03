Allstate Aktie

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WKN: 886429 / ISIN: US0200021014

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Lohnende Allstate-Anlage? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Allstate-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Allstate-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Allstate-Papier bei 191,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,523 Allstate-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138,03 USD, da sich der Wert eines Allstate-Anteils am 02.11.2026 auf 263,99 USD belief. Mit einer Performance von +38,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Allstate eine Börsenbewertung in Höhe von 65,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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