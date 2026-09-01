Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|Allstate-Investition im Blick
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allstate-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Allstate-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 68,66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Allstate-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,456 Allstate-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Allstate-Papiers auf 257,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 375,47 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 275,47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allstate bezifferte sich zuletzt auf 65,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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