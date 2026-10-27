S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allstate von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Allstate eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.10.2016 wurde die Allstate-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67,59 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 147,951 Allstate-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Allstate-Aktie auf 255,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 868,03 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 37 868,03 USD, was einer positiven Performance von 278,68 Prozent entspricht.

Allstate erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at