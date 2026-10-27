Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|Rentables Allstate-Investment?
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allstate von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 27.10.2016 wurde die Allstate-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67,59 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 147,951 Allstate-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Allstate-Aktie auf 255,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 868,03 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 37 868,03 USD, was einer positiven Performance von 278,68 Prozent entspricht.
Allstate erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allstate Corp.
|
27.10.26
|S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allstate von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Allstate gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.10.26
|S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.09.26
|Stabiler Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels ohne Schwung (finanzen.at)
|
22.09.26
|Zuversicht in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Allstate Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Allstate Corp.
|225,70
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.