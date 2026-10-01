Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|Altria-Investition
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 01.10.2021 wurde das Altria-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Altria-Anteile bei 45,86 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Altria-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,805 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 67,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 468,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,84 Prozent gesteigert.
Altria war somit zuletzt am Markt 114,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Altria
Nachrichten zu Altria Inc.
|
24.09.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.09.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Altria Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Altria Inc.
|59,26
|-0,54%