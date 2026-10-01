S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Altria-Einstiegs gewesen.

Am 01.10.2021 wurde das Altria-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Altria-Anteile bei 45,86 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Altria-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,805 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 67,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 468,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,84 Prozent gesteigert.

Altria war somit zuletzt am Markt 114,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at