S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Altria-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Altria-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Altria-Anteile bei 64,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,542 Altria-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 112,73 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,73 Prozent.

Der Börsenwert von Altria belief sich jüngst auf 119,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at