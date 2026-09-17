Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|Altria-Performance
|
17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr abgeworfen
Die Altria-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Altria-Papier bei 65,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Altria-Papier investiert hätte, befänden sich nun 152,648 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Altria-Anteile wären am 16.09.2026 10 700,66 USD wert, da der Schlussstand 70,10 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,01 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Altria betrug jüngst 116,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Altria
Nachrichten zu Altria Inc.
|
10.09.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
24.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Altria von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Altria Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Altria Inc.
|60,54
|-0,16%