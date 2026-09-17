S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr abgeworfen

Die Altria-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Altria-Papier bei 65,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Altria-Papier investiert hätte, befänden sich nun 152,648 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Altria-Anteile wären am 16.09.2026 10 700,66 USD wert, da der Schlussstand 70,10 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,01 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Altria betrug jüngst 116,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at