S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Altria-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Altria-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Altria-Anteile bei 58,05 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,227 Altria-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 1 333,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,39 USD belief. Das entspricht einem Plus von 33,32 Prozent.

Zuletzt verbuchte Altria einen Börsenwert von 126,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at