S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Altria von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Altria-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Altria-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Altria-Anteile an diesem Tag 44,11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Altria-Aktie investiert hätte, hätte er nun 226,706 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 547,27 USD, da sich der Wert eines Altria-Papiers am 28.10.2026 auf 72,99 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 65,47 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Altria belief sich jüngst auf 122,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at