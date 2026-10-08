Altria Aktie

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WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

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Langfristige Investition 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätte eine Investition in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätte eine Investition in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Altria-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Altria-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 61,92 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Altria-Aktie investiert hätte, hätte er nun 161,499 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 69,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 204,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,05 Prozent.

Der Börsenwert von Altria belief sich jüngst auf 114,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Altria

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