S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie letztlich bei 102,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,973 Anteile im Depot. Die gehaltenen AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien wären am 29.09.2026 590,91 USD wert, da der Schlussstand 607,57 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 490,91 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete AMD (Advanced Micro Devices) eine Marktkapitalisierung von 992,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at