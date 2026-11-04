AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|Frühe Anlage
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile an diesem Tag 137,50 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert, befänden sich nun 72,727 AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 483,90 USD gerechnet, wäre die Investition nun 35 192,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 251,93 Prozent erhöht.
AMD (Advanced Micro Devices) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 762,65 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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