AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|Profitables AMD (Advanced Micro Devices) -Investment?
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie betrug an diesem Tag 6,75 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert hat, hat nun 1 481,481 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (605,53 USD), wäre das Investment nun 897 081,48 USD wert. Mit einer Performance von +8 870,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich zuletzt auf 962,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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