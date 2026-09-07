Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|Lukratives Ameren-Investment?
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameren-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Ameren-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ameren-Aktie bei 50,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,999 Ameren-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 212,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 112,85 Prozent erhöht.
Insgesamt war Ameren zuletzt 29,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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