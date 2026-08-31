S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameren-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ameren-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Ameren-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ameren-Anteile bei 87,72 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Ameren-Aktie investiert hat, hat nun 113,999 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 106,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 097,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,98 Prozent erhöht.

Der Ameren-Wert an der Börse wurde auf 29,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at