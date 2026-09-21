S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ameren-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Ameren-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80,12 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Ameren-Aktie investiert hat, hat nun 124,813 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 759,61 USD, da sich der Wert einer Ameren-Aktie am 18.09.2026 auf 102,23 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 27,60 Prozent.

Ameren wurde am Markt mit 28,29 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at