S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Ameren-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ameren-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ameren-Papier bei 100,79 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ameren-Aktie investierten, hätten nun 9,922 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Ameren-Papiere wären am 11.09.2026 1 040,78 USD wert, da der Schlussstand 104,90 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,08 Prozent.

Der Börsenwert von Ameren belief sich zuletzt auf 28,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at