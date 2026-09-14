Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|Ameren-Investition im Blick
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ameren-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ameren-Papier bei 100,79 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ameren-Aktie investierten, hätten nun 9,922 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Ameren-Papiere wären am 11.09.2026 1 040,78 USD wert, da der Schlussstand 104,90 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,08 Prozent.
Der Börsenwert von Ameren belief sich zuletzt auf 28,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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