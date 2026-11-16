S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ameren von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ameren-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Ameren-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 76,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ameren-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,024 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 494,79 USD, da sich der Wert einer Ameren-Aktie am 13.11.2026 auf 114,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,48 Prozent angezogen.

Ameren erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at