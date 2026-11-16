Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|Rentabler Ameren-Einstieg?
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ameren von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Ameren-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 76,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ameren-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,024 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 494,79 USD, da sich der Wert einer Ameren-Aktie am 13.11.2026 auf 114,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,48 Prozent angezogen.
Ameren erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ameren Corp.
Analysen zu Ameren Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ameren Corp.
|103,60
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.