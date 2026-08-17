Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|Ameren-Investmentbeispiel
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ameren von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Ameren-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 100,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ameren-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,994 Ameren-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 109,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,13 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,13 Prozent erhöht.
Der Ameren-Wert an der Börse wurde auf 30,40 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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