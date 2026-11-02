Ameren Aktie

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WKN: 911535 / ISIN: US0236081024

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Ameren-Performance 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameren-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Ameren-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ameren-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48,65 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ameren-Aktie investiert hat, hat nun 205,550 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ameren-Aktie auf 110,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 721,48 USD wert. Damit wäre die Investition 127,21 Prozent mehr wert.

Ameren wurde am Markt mit 30,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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