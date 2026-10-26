Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|Profitables Ameren-Investment?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameren-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 26.10.2021 wurde das Ameren-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ameren-Anteile bei 85,34 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ameren-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,718 Ameren-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 1 265,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108,04 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 26,60 Prozent vermehrt.
Ameren markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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